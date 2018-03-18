Что ждет Донбасс: эксперт сделал мрачный прогноз

18.03.2018 15:42

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист, уроженец Луганской области Дмитрий Снегирев считает, что не стоит ждать особых перемен в конфликта на Донбассе после выборов российского президента (читай – Путина).



"Что касается ситуации на Востоке Украины, то она вряд ли существенно ухудшится после выборов президента РФ. Впрочем, надо четко признать, что конфликт заморожен. Скорее всего, Россия реализует так называемый "абхазский сценарий". Его результатом стала война в Грузии и признание РФ в одностороннем порядке "республик" Абхазия и Южная Осетия", - отмечает Снегирев.



Он напоминает, что в 1994 году в Москве были подписаны мирные соглашения между Грузией и самопровозглашенной Абхазией. После чего в Абхазии начала работать миротворческая миссия ООН. Стороны конфликта договорились о развертывании "миротворческих сил" стран СНГ с целью наблюдения за соблюдением соглашения.



"После вторжения российских войск на территорию Грузии, миссия ООН вывела всех своих наблюдателей, которые находились в Верхнем Кодори, фактически оставив Грузию с Россией один на один. 26 августа 2008 в одностороннем порядке Россия признала эти две псевдореспублики, - продолжает Снегирев. - Отмечу: вопрос Украины рассматривается как один из элементов внешнеполитической игры России с Западом. Где-то Путин будет ослаблять позицию - в Сирии, КНДР, Иране. Где-то усиливать - как в Украине".



По мнению Снегирева, одним из рычагов влияния остается вопрос обмена военнопленными.



"С одной стороны, Путин вроде бы заявил о прогрессе, появилась информация, что рассматривается вопрос возвращения политических пленников Кремля. С другой, президент РФ сразу же притормозил этот процесс. Этим, Путин показал, что рассматривать дальнейший план действий на востоке Украины уже после выборов, - продолжает эксперт. - Войну на Донбассе Россия и дальше будет использовать как элемент воздействия как на Запад, так и на Украине, чтобы не дать нам спокойно развиваться. Конфликт заморожен. В лучшем случае Россия согласится на миротворцев на линии разграничения".



Снегирев считает, что миротворцы не станут вступать в военное противостояние с РФ, будут иметь мандат на поддержание мира, а не на принудительное разоружение пророссийских боевиков.



"Украине нужно рассчитывать только на собственные силы, - уверяет он. - На пятом году войны стоит уже об этом себе сказать. Потому что идет расхолаживание нации: будто санкции, миротворцы решат конфликт на Донбассе. А у нас в оборонной сфере происходит что-то непонятное. Армию надо не разворовывать, а развивать".



