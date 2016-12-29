Американские генетики вырастили "червей-тянитолкаев" (ВИДЕО)

29.12.2016 10:35

Американскому генетику Майклу Левину и его коллегам из Университета Тафтса удалось вырастить двухголовых червей. Ученые надеются, что результат данной работы будет полезен науке в будущем при выращивании утраченных конечностей у людей, сообщает Обозреватель.

Сейчас эксперименты Левина в основном ограничиваются опытами на простых, хладнокровных существах, таких как плоские черви. Но если все пройдет как надо, этот же принцип можно будет применять и к теплокровным существам, а это значит, что однажды человечество может научиться выращивать конечности заново.

В основу механики восстановления тканей легла гипотеза о том, что избирательная электростимуляция тканей организма может подстегнуть естественную регенерацию, если обезопасить раневую поверхность от инфекции и поместить ее в среду, имитирующую зародышевое состояние. Однако нужно учесть, что если строение плоских червей довольно примитивное, и эта методика работает на ура, организм даже простейших теплокровных — это куда более сложный механизм, и для его восстановления нужно учитывать множество дополнительных факторов.