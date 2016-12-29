Ученые обнаружили "ген руководителя"

29.12.2016 09:30

Генетики из США пришли к выводу, что лидерские качества передаются по наследству, сообщает Sundaynews.info.

Ученые сообщили, что у родителей, обладающих лидерскими качествами, чаще рождаются дети, которые тоже могут быть лидерами.

Они изучили молекулы ДНК 4000 жителей Америки и сделали вывод, что лидерские качества передаются по наследству.

Отмечается, что те, у кого есть так называемый ген лидерства, чаще и легче прочих готовы брать на себя ответственность.