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Архив - Наука и технологии

Ученые обнаружили "ген руководителя"

29.12.2016 09:30
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Ученые обнаружили "ген руководителя"

Генетики из США пришли к выводу, что лидерские качества передаются по наследству, сообщает Sundaynews.info.
Ученые сообщили, что у родителей, обладающих лидерскими качествами, чаще рождаются дети, которые тоже могут быть лидерами.
Они изучили молекулы ДНК 4000 жителей Америки и сделали вывод, что лидерские качества передаются по наследству.
Отмечается, что те, у кого есть так называемый ген лидерства, чаще и легче прочих готовы брать на себя ответственность.



Теги: генетика, лидер, наследственность
 
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