Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые обнаружили "ген руководителя"09:30
- В Минске установили “умную” новогоднюю елку17:15
- В китайском заповеднике умер отец 130 панд14:30
- В Китае представили смартфон с "двойной" батареей11:50
- Канадские ученые "слепили" нано-снеговика11:20
- В Днепре начали работать теплые смарт-остановки11:00
- На Марсе обнаружили столовую ложку09:45
- В России обнаружили новый штамм ВИЧ16:45
- Физик подсчитал все снежинки в мире14:38
- ЗАЗ начал производство нового фургона14:15
Ученые обнаружили "ген руководителя"
29.12.2016 09:30
Генетики из США пришли к выводу, что лидерские качества передаются по наследству, сообщает Sundaynews.info.
Ученые сообщили, что у родителей, обладающих лидерскими качествами, чаще рождаются дети, которые тоже могут быть лидерами.
Они изучили молекулы ДНК 4000 жителей Америки и сделали вывод, что лидерские качества передаются по наследству.
Отмечается, что те, у кого есть так называемый ген лидерства, чаще и легче прочих готовы брать на себя ответственность.
Теги: генетика, лидер, наследственность
Читайте также:
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час07:35
- Заметки из прифронтового блокнота: Снегопада хмельное вино07:20
- В Мариуполе появились необычные часы22:13
- Слепые, глухие, а теперь еще и без Интернета. Сайт ОБСЕ атаковали злобные хакеры по заданию российских спецслужб21:22
- В зоне АТО творится страшное20:46
- Цей папірець мені не потрібен: На блокпосту юнак віддав поліцейським атестат про середню освіту “ДНР”20:22
- Боевики подтягивают «Грады» к Светлодарской дуге19:16
- В Мариуполе столкнулись "Форд" и троллейбус. Один человек погиб 18:51
- Трамп решил повторить подвиг Кеннеди09:40
- Ученые обнаружили "ген руководителя"09:30
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- Канал «1+1» могут лишить лицензии09:00
- Погода на сегодня08:55
- Третий черный ящик самолета Ту-154, разбившегося в Черном море, разрушен08:48
- Эксперт: Россияне сейчас верят не в Путина, а в Трампа, именно от него зависит, что будет с Россией08:30
- В окупованому Криму ціни ростуть навіть швидше, ніж в Росії08:25
- На могиле Жанны Фриске установили памятник 08:15
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"