L'Oreal представила умную расческу

05.01.2017 13:00

Компания L'Oreal представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, умную щетку для волос под названием Kerastase Hair Coach, сообщает «Ферра.Ру».

Гаджет разрабатывался совместно с Withings, известной своими умными устройствами для фитнеса и здоровья и компанией Nokia Technologies.

Щетка призвана научить пользователей правильно расчесывать волосы. Для этого расческа набита датчиками, включая микрофон, кондуктометрический сенсор и гироскоп, отслеживающие состояние зубцов, силу нажатия при расчесывании и влажность волос.

Данные передаются в мобильное приложение в сочетании с информацией о местной погоде, на основе чего пользователю выдаются рекомендации о том, как лучше позаботиться о своей шевелюре. Как можно легко догадаться, среди рекомендаций есть и предложения купить продукцию линейки Kerastase от L'Oreal.

Щетка Kerastase Hair Coach станет доступна в продаже в середине 2017 года по цене "ниже $200".