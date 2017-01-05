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L'Oreal представила умную расческу

05.01.2017 13:00
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L'Oreal представила умную расческу

Компания L'Oreal представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, умную щетку для волос под названием Kerastase Hair Coach, сообщает «Ферра.Ру».
Гаджет разрабатывался совместно с Withings, известной своими умными устройствами для фитнеса и здоровья и компанией Nokia Technologies.
Щетка призвана научить пользователей правильно расчесывать волосы. Для этого расческа набита датчиками, включая микрофон, кондуктометрический сенсор и гироскоп, отслеживающие состояние зубцов, силу нажатия при расчесывании и влажность волос.
Данные передаются в мобильное приложение в сочетании с информацией о местной погоде, на основе чего пользователю выдаются рекомендации о том, как лучше позаботиться о своей шевелюре. Как можно легко догадаться, среди рекомендаций есть и предложения купить продукцию линейки Kerastase от L'Oreal.
Щетка Kerastase Hair Coach станет доступна в продаже в середине 2017 года по цене "ниже $200".



Теги: смартфон, выставка, расческа
 
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