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Американские ученые определили возраст Луны
12.01.2017 10:45
Геофизики провели анализ образцов, содержащих химический элемент цирконий, которые были собраны в 1971 году на поверхности Луны американскими астронавтами из экипажа корабля «Аполлон-14». По утверждениям ученых, кора спутника нашей планеты начала формироваться около 4,51 миллиардов лет назад, сообщает НТВ.
Исследователи выяснили, что Луна образовалась примерно через 60 млн лет после формирования Солнечной системы. Ранее считалось, что формирование спутника Земли произошло от 100 до 200 млн лет после образования Солнечной системы. Ученые подчеркивают, что возраст Луны — «ключ к пониманию процесса формирования и эволюции Земли».
Теги: возраст, эволюция, Луна
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