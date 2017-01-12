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Киевстар поднимает стоимость услуг
На официальном сайте Киевстар появилась информация о прекращении действия некоторых тарифных планов и замены их на другие с 1 февраля 2017 года, сообщает Gagadget.com.
С этого числа перестанут действовать тарифы «Все за 40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» и «Все за 150». Смена тарифа связана с ростом цен, поэтому новые пакеты подорожали от 4% и до 65% в зависимости от тарифного плана. По сообщению оператора, пользователей этих пакетов бесплатно и автоматически переведут на новые тарифы, которые указаны ниже.
Кроме того с 12 января 2017 года, то есть с сегодняшнего дня, у оператора закрываются 16 тарифов, а также дорожают оставшиеся варианты пакетов «Свободный Киевстар», а в «29» больше нельзя будет общаться бесплатно в родной сети при пополнении счета.
Теги: подорожание, Киевстар, тарифы
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