Киевстар поднимает стоимость услуг

12.01.2017 14:45

На официальном сайте Киевстар появилась информация о прекращении действия некоторых тарифных планов и замены их на другие с 1 февраля 2017 года, сообщает Gagadget.com.

С этого числа перестанут действовать тарифы «Все за 40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» и «Все за 150». Смена тарифа связана с ростом цен, поэтому новые пакеты подорожали от 4% и до 65% в зависимости от тарифного плана. По сообщению оператора, пользователей этих пакетов бесплатно и автоматически переведут на новые тарифы, которые указаны ниже.

Кроме того с 12 января 2017 года, то есть с сегодняшнего дня, у оператора закрываются 16 тарифов, а также дорожают оставшиеся варианты пакетов «Свободный Киевстар», а в «29» больше нельзя будет общаться бесплатно в родной сети при пополнении счета.