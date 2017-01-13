В США запатентована технология 3D-печати ракетного топлива

13.01.2017 10:20

Компания Rocket Crafters, Inc. (RCI), базирующаяся во Флориде, запатентовала технологию 3D-печати твердого ракетного топлива, позволяющую с высокой степенью безопасности реализовывать на практике идею простых и компактных гибридных ракетных двигателей, сообщает 3dtoday.ru.

Использование 3D-печати позволяет создавать комплексные, оптимизированные внутренние геометрические структуры, тем самым повышая уровень высвобождаемой энергии. Кроме того, дизайн снижает вероятность возникновения вибраций, характерных для гибридных ракетных двигателей. Запатентованная технология будет использована в разрабатываемых компанией бюджетных ракетах-носителях Intrepid-1, предназначенных для массового производства.

Благодаря новой технологии станет возможным производство безопасных и более дешевых носителей всего с двумя движущимися деталями. Такие ракеты смогут выводить на орбиту небольшие спутники с экономией до 50% в сравнении со стоимостью запусков на существующих ракетах-носителях.