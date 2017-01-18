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В Колумбийском зоопарке умерла самая старая горилла в мире

18.01.2017 10:10
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В Колумбийском зоопарке умерла самая старая горилла в мире

Старейшая горилла, рожденная в неволе, умерла в США в возрасте 60 лет, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Горилла по имени Коло умерла в Колумбийском зоопарке в Огайо. Меньше, чем месяц назад, она отпраздновала свой 60-й день рождения.
Коло родилась в зоопарке в декабре 1956 году и считается, что это первая горилла когда-либо рожденная в неволе. Она прожила на 20 лет больше, чем в среднем живут западные равнинные гориллы.



Теги: США, смерть, зоопарк, гориллы
 
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