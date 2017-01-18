В Колумбийском зоопарке умерла самая старая горилла в мире

18.01.2017 10:10

Старейшая горилла, рожденная в неволе, умерла в США в возрасте 60 лет, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Горилла по имени Коло умерла в Колумбийском зоопарке в Огайо. Меньше, чем месяц назад, она отпраздновала свой 60-й день рождения.

Коло родилась в зоопарке в декабре 1956 году и считается, что это первая горилла когда-либо рожденная в неволе. Она прожила на 20 лет больше, чем в среднем живут западные равнинные гориллы.