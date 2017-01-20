В Samsung выяснили истинную причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

20.01.2017 13:00

В Samsung назвали причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с отчетом компании. Сам отчет будет представлен 23 января, пишет интернет-обозрение Главное.

Часть аккумуляторов была произведена нестандартных размеров, что приводило к ее перегреванию. При производстве аккумуляторов был допущен брак, уточняется в отчете. Батареи для смартфонов производились компанией ATL.

Для предотвращения проблем со смартфонами в будущем Samsung разработала восьмиступенчатую систему проверок, которая предполагает большее количество тестов и повышение стандартов производства аккумуляторов.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 7 начались в августе 2016 года, но компания остановила их продажу и отозвала 2,5 млн устройств из-за сообщений об их возгорании. После замены устройств случаи возгорания продолжились, а в октябре Samsung объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7.