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Архив - Наука и технологии

В Samsung выяснили истинную причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

20.01.2017 13:00
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В Samsung выяснили истинную причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

В Samsung назвали причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с отчетом компании. Сам отчет будет представлен 23 января, пишет интернет-обозрение Главное.
Часть аккумуляторов была произведена нестандартных размеров, что приводило к ее перегреванию. При производстве аккумуляторов был допущен брак, уточняется в отчете. Батареи для смартфонов производились компанией ATL.
Для предотвращения проблем со смартфонами в будущем Samsung разработала восьмиступенчатую систему проверок, которая предполагает большее количество тестов и повышение стандартов производства аккумуляторов.
Продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 7 начались в августе 2016 года, но компания остановила их продажу и отозвала 2,5 млн устройств из-за сообщений об их возгорании. После замены устройств случаи возгорания продолжились, а в октябре Samsung объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7.



Теги: причины, аккумулятор, возгорание, Samsung Galaxy Note
 
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