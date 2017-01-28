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BlackBerry готовит свой первый двухсимочник

28.01.2017 12:30
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BlackBerry готовит свой первый двухсимочник

Больше года назад компания BlackBerry подписала договор о сотрудничестве с индонезийской компанией BB Merah Putih. И только сейчас мы узнали о первом серьезном прорыве в работе двух компаний в виде смартфона BlackBerry BBC100-1 — первом аппарате в истории бренда BlackBerry с двумя SIM-картами, сообщает gagadget.com.
По сообщению известного инсайдера Роланда Куандта, смартфон получит HD-экран на 5,5 дюймов, процессор Snapdragon 425, 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Основная камера устройства получит модуль на 13 мегапикселей, фронтальная на 8 мегапикселей. За время работы в ответе батарея на 3000 мАч. Примерная дата выхода и цена BlackBerry BBC100-1 пока неизвестна.



Теги: смартфон, Blackberry, SIM-карта
 
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