Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone

26.02.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone

Компания TCL, владеющая BlackBerry, первой провела свое мероприятие, посвященное приближающейся выставке MWC 2017. В ходе данного события TCL официально представила новый смартфон BlackBerry KEYone, имеющий кодовое имя Mercury и множество раз фигурировавший в утечках и слухах, сообщает iLenta.com.
BlackBerry KEYone получил привычную QWERTY-клавиатуру, 4.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей, необычным соотношением сторон 3:2, покрытый защитным стеклом, а также пластиковый корпус.
Начинка новинки включает процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, поддержку карт microSD, 12-Мп основную камеру Sony IMX378 с диафрагмой f/2.0 и поддержкой записи 4K-видео, 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 3505 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
BlackBerry KEYone работает под управлением Android 7.1 Nougat. Его габариты составляют 149.3 х 72.5 х 9.4 мм, при весе 180 грамм. Смартфон оценен в $549 или 599 евро. Предзаказ уже открыт, а продажи стартуют в апреле.



Теги: смартфон, Blackberry, клавиатура, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх