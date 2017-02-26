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BlackBerry представила новый "кнопочный" смартфон KEYone
Компания TCL, владеющая BlackBerry, первой провела свое мероприятие, посвященное приближающейся выставке MWC 2017. В ходе данного события TCL официально представила новый смартфон BlackBerry KEYone, имеющий кодовое имя Mercury и множество раз фигурировавший в утечках и слухах, сообщает iLenta.com.
BlackBerry KEYone получил привычную QWERTY-клавиатуру, 4.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей, необычным соотношением сторон 3:2, покрытый защитным стеклом, а также пластиковый корпус.
Начинка новинки включает процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, поддержку карт microSD, 12-Мп основную камеру Sony IMX378 с диафрагмой f/2.0 и поддержкой записи 4K-видео, 8-Мп фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 3505 мАч, поддерживающий функцию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
BlackBerry KEYone работает под управлением Android 7.1 Nougat. Его габариты составляют 149.3 х 72.5 х 9.4 мм, при весе 180 грамм. Смартфон оценен в $549 или 599 евро. Предзаказ уже открыт, а продажи стартуют в апреле.
Теги: смартфон, Blackberry, клавиатура, презентация
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