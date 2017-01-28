Ученые определили безопасную "дозу" сна

28.01.2017 09:45

Длительность сна способна оказывать влияние на итоговую продолжительность жизни человека, сообщает Обозреватель.

Сотрудники Уорвикского университета и Лондонского имперского колледжа провели эксперимент с участием более 10 тыс. добровольцев. Исследование продолжалось 17 лет. Специалисты все это время вели наблюдения.

Выяснилось, что люди, которые спали менее пяти часов в сутки, умирали в два раза чаще. У большинства из них возникали серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Высокий уровень смертности зафиксировали и у любителей поспать более восьми часов, однако у них намного реже возникали болезни связанные с сердцем.

Оказалось, что дольше всех жили люди, которые спали по семь часов в сутки. Их длительность жизни была в 1,7 больше чем у двух других категорий.