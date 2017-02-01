Google судится с российским спамером из-за буквы-клона

01.02.2017 11:50

Компания Google подала иск в арбитражный суд на российского спамера Виталия Попова. Причиной этому послужила буква "g", сообщает znaj.ua.

Название сайта россиянина практически полностью совпадает с URL поисковой системы Google. Он использовал Unicode-символ 0262 — "ɢ" в начале имени ресурса. В итоге символ получился практически неотличимым от первой буквы в названии интернет-поисковика.

Google обратился в суд из-за массовой рассылки спама и сбора личной информации пользователей, чем и занимается Попов. В иске указано, что владелец фальшивого домена распространяет в сети вредоносные программы.

Обнаружили фальшивый домен специалисты из Analytics Edge в ноябре 2016 года. Клон google.com рассылал спам-сообщения с подписью Vote for Trump. После объявления Дональда Трампа президентом на сайте Попова разместили поздравления в адрес американцев.