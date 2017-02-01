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Google судится с российским спамером из-за буквы-клона
Компания Google подала иск в арбитражный суд на российского спамера Виталия Попова. Причиной этому послужила буква "g", сообщает znaj.ua.
Название сайта россиянина практически полностью совпадает с URL поисковой системы Google. Он использовал Unicode-символ 0262 — "ɢ" в начале имени ресурса. В итоге символ получился практически неотличимым от первой буквы в названии интернет-поисковика.
Google обратился в суд из-за массовой рассылки спама и сбора личной информации пользователей, чем и занимается Попов. В иске указано, что владелец фальшивого домена распространяет в сети вредоносные программы.
Обнаружили фальшивый домен специалисты из Analytics Edge в ноябре 2016 года. Клон google.com рассылал спам-сообщения с подписью Vote for Trump. После объявления Дональда Трампа президентом на сайте Попова разместили поздравления в адрес американцев.
Теги: Россия, суд, Google, спамер
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