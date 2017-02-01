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Архив - Наука и технологии

Ученые вычислили, когда Луна упадет на Землю

01.02.2017 14:15
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Ученые вычислили, когда Луна упадет на Землю

Ученые из университета Айдахо (США) смогли определить точную дату столкновения Луны с Землей. По расчетам планетолога Джейсона Барнса, спутник и планета могут столкнуться через 65 миллиардов лет, сообщает Joinfo.ua.
Причиной того, что планета и спутник столкнутся, будет замедление вращения последнего небесного тела вокруг своей оси. По разным оценкам это могло бы произойти примерно через 50 миллиардов лет, когда небесные тела окажутся во взаимном спин-орбитальном резонансе. К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси составил бы 47 суток.



Теги: Земля, Луна, столкновение
 
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