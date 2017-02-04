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Ученые назвали главную причину возможного конца света
Ученые из Оксфордского университета заявили, что конец света, который для многих жителей Земли кажется не более, чем драматичной легендой, вскоре может оказаться реальностью. По мнению исследователей, сейчас существуют три причины, которые могут вызвать гибель человечества: экстремальные изменения климата, ядерная война или пандемии, сообщает ИА "ВладТайм".
Ученые призывают международное сообщество признать важность этих угроз, а главное – большую вероятность их проявления. В докладе говорится, что на данный момент наибольшее количество усилий следует приложить для уничтожения таких экстремальных заболеваний, как вирус Эбола и лихорадка Зика. Новые болезни для человека представляют наибольшую проблему, так как связаны они с патогенами неизвестного типа и имеющиеся лекарства попросту могут ничем не помочь.
Теги: вирус, причины, пандемия, конец света
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