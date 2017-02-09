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Во Франции произошел взрыв на АЭС

09.02.2017 13:35
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АЭС "Фламанвиль" во Франции
АЭС "Фламанвиль" во Франции

На АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции около 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) произошел взрыв, сообщает телеканал 112 Украина.
На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медики. Сообщается, что после взрыва начался пожар, однако зоны атомных реакторов не затронуты и угроза выброса радиоактивных веществ отсутствует. В результате взрыва пострадали несколько человек.



Теги: Франция, взрыв, АЭС
 
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