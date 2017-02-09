Во Франции произошел взрыв на АЭС

09.02.2017 13:35

На АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции около 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) произошел взрыв, сообщает телеканал 112 Украина.

На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медики. Сообщается, что после взрыва начался пожар, однако зоны атомных реакторов не затронуты и угроза выброса радиоактивных веществ отсутствует. В результате взрыва пострадали несколько человек.