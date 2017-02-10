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Архив - Наука и технологии

Брюссель провел "бессветную" ночь

10.02.2017 09:00
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Брюссель провел "бессветную" ночь

Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов бельгийской столицы остались без света, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени. Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения.
Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются.
Сообщается, что специалисты район за районом начинают восстанавливать энергоснабжение.



Теги: Брюссель, отключение, электроэнергия
 
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