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Брюссель провел "бессветную" ночь
10.02.2017 09:00
Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов бельгийской столицы остались без света, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени. Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения.
Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются.
Сообщается, что специалисты район за районом начинают восстанавливать энергоснабжение.
Теги: Брюссель, отключение, электроэнергия
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