Брюссель провел "бессветную" ночь

10.02.2017 09:00

Вечером четверга, 9 февраля, в Брюсселе массово пропала электроэнергия и большая часть районов бельгийской столицы остались без света, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Блек-аут произошел около 22:45 по местному времени. Отмечается, что самая тяжелая ситуация сложилась в северной части столицы Бельгии, где еще не установили причину отключения.

Компания, которая занимается газо- или электрообеспечением города, Sibelga и оператор энергосистемы Elia подтвердили, что есть ошибка сети, работы продолжаются.

Сообщается, что специалисты район за районом начинают восстанавливать энергоснабжение.