В Крыму заработало украинское радио

10.02.2017 08:35

Чонгарская телевышка начала ретрансляцию украинского контента для Крыма. Программы "Украинского радио" теперь доступны в Крыму на частоте 100,7 FM, передает телеканал 112 Украина.

Как сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook, также в Крыму можно слушать Meydan Radios на крымскотатарском языке на частотах 101.4 и 90.8 FM.

В ближайшее время планируется запуск радиостанций "Meydan", "Херсон FM" и "Радио Крым.Реалии".