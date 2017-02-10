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В Крыму заработало украинское радио

10.02.2017 08:35
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В Крыму заработало украинское радио

Чонгарская телевышка начала ретрансляцию украинского контента для Крыма. Программы "Украинского радио" теперь доступны в Крыму на частоте 100,7 FM, передает телеканал 112 Украина.
Как сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook, также в Крыму можно слушать Meydan Radios на крымскотатарском языке на частотах 101.4 и 90.8 FM.
В ближайшее время планируется запуск радиостанций "Meydan", "Херсон FM" и "Радио Крым.Реалии".



Теги: Украина, Крым, радио
 
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