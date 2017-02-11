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Архив - Наука и технологии

В Японии создали искусственных пчёл (ВИДЕО)

11.02.2017 15:45
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В Японии создали искусственных пчёл (ВИДЕО)

Японские учёные из института AIST создали пчёл-дронов для искусственного опыления, сообщает apparat.cc.
Искусственная пчела представляет собой миниатюрный квадрокоптер весом около 15 грамм и размером около 4 сантиметров, замаскированный с помощью пчелиного окраса. Его «усики» сделаны из конского волоса, покрытого липким гелем. Благодаря минимальному весу он может садиться на цветок, не повреждая его, захватывать пыльцу с помощью электроимпульса и переносить на соседний цветок.



Теги: Япония, пчела, дрон
 
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