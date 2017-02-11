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В США построили первую дорогу из солнечных панелей
11.02.2017 12:30
В американском штате Джорджия запустили первую дорогу из солнечных панелей. Она имеет площадь 53 кв.м и размещается на 30-километровом участке автотрассы между Джорджией и Алабамой, сообщает gazeta.ua.
Дорога выбрана как естественная лаборатория для тестирования "зеленых" технологий. Вдоль трассы есть станции зарядки электромобилей, которые питаются энергией солнца. Рядом - пункты контроля давления в шинах - неправильное давление снижает эффективность автомобиля и увеличивает выбросы в атмосферу. Согласно расчетам, этот участок дороги будет производить 7 тыс. кВт-ч электроэнергии в год. Она будет использоваться для питания местной инфраструктуры.
Теги: США, дорога, солнечная энергия
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