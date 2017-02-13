Почему половина Земли потеряет работу через 30 лет и как с этим справиться

13.02.2017 11:38

Эксперты рассказали, что такое экономика роботов и почему её стоит опасаться

Классе в шестом я нашел в библиотеке книгу под авторством некоего Джерри МакМагона и машины. Можете не гуглить, я пытался. Вероятно, она не столь хороша, чтобы навечно остаться в сетевом пространстве. В аннотации говорилось, что это плод совместной работы писателя и компьютера. В реальности оказалось, что это бездарное переизложение прекрасного романа Алистера Маклина "Когда пробьет восемь склянок". Тогда я выдохнул и подумал: отлично, значит, роботы до нас еще не добрались. И вот наступил 2017 год, когда почти добрались.

Как обычно, корреспондент "Сегодня" обложился книгами и умными статьями, долго серфил в сети и общался со специалистами, чтобы написать статью, на которую у робота ушло бы несколько секунд. Все почему-то боятся, что злобный Терминатор придет, чтобы расстрелять вас из штурмовой винтовки, когда на деле стоит переживать из-за того, что он отберет вашу работу.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: ОТ 35 ДО 77% РАБОЧИХ МЕСТ РАБОТИЗИРУЮТ

Стивен Хокинг и Илон Маск предупреждают: искусственный интеллект не игрушка и влечет за собой страшные социальные последствия. Знаменитый физик считает, что возрастающий уровень автоматизации полностью лишит работы людей среднего класса и приведет к серьезным изменениям. "Происходящая в настоящий момент автоматизация заводов и фабрик уже приводит к снижению количества рабочих мест и отказу от традиционного производства. Подъем искусственного интеллекта только увеличит этот темп и серьезно скажется на рабочем среднем классе. Востребованными останутся только люди тех профессий, где будет необходим креативный подход к решению задач, а также надзорный контроль".

Согласно отчету компании Citibank и Оксфордского университета, 47% рабочих мест в США — в риске автоматизации. Для Великобритании эта цифра — 35%. Для стран Организации экономического сотрудничества и развития (60% мирового ВВП) — 57%. Хуже всего Китаю: там автоматизируют 77% рабочих мест.

Три из десяти крупнейших работодателей мира (Foxconn, Walmart и министерство обороны США) активно пытаются заменить сотрудников роботами.

Хокинг считает, что автоматизация усилит неравенство, а интернет позволит маленьким группам людей получать невероятные прибыли, не нанимая сотрудников. К слову, именно поэтому, по мнению физика, победил Трамп и случился Brexit: машины вытесняют людей, что приводит к усилению правых настроений.

Об этом писал и Мартин Форд в своей книге под красноречивым названием "Роботы наступают": "Нельзя забывать и об очевидном риске захвата политической власти финансовой элитой". И объяснял очевидную проблему: богатые люди путем лоббирования часто добивались решений, которые общественности были не по нраву. А по мере их отдаления в "пузыре, изолирующем от всего", появляется "реальный риск того, что эти люди перестанут поддерживать инвестиции в общественные блага и инфраструктуру, от которой зависит жизнь остальных".

С подобным докладом выступил и профессор вычислительной инженерии, директор Института информационных технологий Моше Варди. "Мы приближаемся к тому времени, когда машины превзойдут людей почти в любом деле, — сказал он. — Я считаю, что обществу нужно посмотреть в лицо этой проблеме до того, как она встанет во весь рост. Если машины будут способны делать почти все, что умеют люди, что тем останется делать?" По прогнозам Варди, через 30 лет роботы смогут делать практичски все, что умеют делать люди. И это приведет к тому, что более 50% жителей планеты станут безработными.

Автор одной из сильнейших российских шахматных программ, специалист по методам машинного обучения и основатель портала 22century.ru Сергей Марков подчеркивает: самые уязвимые на сегодня профессии — это операторы колл-центров, продавцы, торговые посредники и складские работники. В более долгосрочной перспективе роботы смогут заменить и водителей, пока же им мешает... неважное состояние дорог.

СЕМЬ ГУБИТЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ РОБОТОВ

(по Мартину Форду, "Роботы наступают")

"Стагнация заработной платы"

В США рабочие получают, с учетом инфляции, меньше, чем в 1973 году. Хотя их производительность труда выросла.

"Медвежий рынок для рабочих и яростный бычий рынок для капиталистов"

Закон Боули: доля национального дохода, которая достается капиталу, и доля, достающаяся труду, равна. Между тем развитие технологий приводит к тому, что работу делают машины. Не нужно платить рабочим, и доля труда в национальном доходе сокращается.

"Снижение доли экономически активного населения"

Людей, которые способны сами себя обеспечивать (тех, кто работает или собирается работать), тоже становится меньше.

"Быстро растущее неравенство"

95% всего прироста доходов за 2009—2012 год в США оказались в руках 1% самых богатых.

"Снижение доходов и безработица среди людей с высшим образованием"

Всегда считалось, что диплом поможет вам получить больше денег. Теперь оказывается, что это не так.

"Поляризация и частичная занятость"

Благодаря автоматизации рутинного труда исчезла часть работы для среднего класса.

"Меньше новых рабочих мест, дольше период экономики без создания рабочих мест и стремительный рост длительной безработицы"

Увеличивается нагрузка на социальный сектор.

ЧЕТЫРЕ ТИПА РАЗВИТИЯ ИИ

1. Реактивные машины

Без памяти, соответственно — без опыта. Это Deep Blue от IBM (обыграл Каспарова в конце 90-х) или AlphaGo Google, который выиграл у чемпиона мира по го. Каждый ход — новый полноценный рассчет.

2. Ограниченная память

Они немножечко помнят. Так работают самоуправляемые автомобили: наблюдают скорость и направление других автомобилей. Но это не библиотека опыта, на которой машина будет учиться просто "оперативные данные".

3. Теория разума

Их пока не существует, но многие технофанаты хотят создать нечто подобное. Если честно, это такой имитатор нас с вами, нечто вроде высокофункционального аутиста: он не осознает происходящего, просто реагирует на него. Как "философский зомби" — без мыслей и внутреннего мира.

4. Само-осознание

Несмотря на все заверения нейробиологии, что осознание себя неважно с точки зрения успешности индивидуума, мы все же люди. А потому ставим эго на высшую степень. Это не просто имитатор, а полноценное живое существо со своими аналогами чувств и мыслей.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О РОБОТАХ

Что такое "робот"?

Айзек Азимов думал, что роботы будут похожими на нас, с головой, руками и ногами. Современное понимание термина значительно шире. Это и механическая рука с "глазами" от Kinect, и коробка передач нового Lamborghini, и нейросеть, обучившаяся искать похожие изображения, и голосовой помощник вашего смартфона.

Как машины могут обучаться?

По-разному. Благодаря инструменту под названием "генетическое программи­­рование", к приме­ру. Вводятся исходные данные, добавляется дарвиновский алгоритм (эволюционный), случайным образом вносятся мутации. Есть и теорема Байеса (английский ученый ХVIII в.), позволяющая на основании расчетов предсказывать вероятность того или иного события.

Что такое "большие данные"?

Это огромные массивы информации в сети обо всем на свете. Нам с вами обрабатывать их достаточно сложно, зато машины, вооруженные обучающимися алгоритмами, вполне неплохо справляются. К примеру, несколько лет назад в США мужчина пожаловался в торговую сеть Target, что его несовершенная дочь получила по почте купоны на подгузники, детскую мебель и одежду для матерей. Оказалось, что виной всему "система прогнозирования беременности", которая распознала в девочке будущую мать по ее покупкам. Представляете? Робот узнал о беременности дочери раньше ее отца! При работе с большими данными оказалось, что не нужно глубокое суждение в их анализе, достаточно учитывать ряд общих закономерностей. Так же работает любая таргетинговая реклама — она перелопачивает миллионы поисковых запросов миллионов пользователей, чтобы показать нужную ссылку. Но это маркетинг. Работа с большими данными позволяет лечить болезни, управлять экономикой и делать множество полезных вещей.

Что могут делать роботы?

Многое. Есть роботы-изобретатели (множество патентов принадлежит машинам, в частности ваша новая зубная щетка). Роботы, которые обучаются, открывая заново физические законы. К слову, значительно быстрее нас. Роботы, которые переставляют вещи. Роботы, которые убирают квартиру. И даже роботы, которые ведут между собой финансовые войны на Уолл-стрит. Все это вы можете узнать, воспользовавшись роботом, который обеспечивает алгоритм поиска Google.

Что такое "искусственный интеллект"?

Это самообучающиеся роботы, которые уже существуют. Правда, они еще не настолько умные, не обретали самоосознание и не пытались захватить мир.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ: ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

К этому моменту все мы должны были понять, что впереди нас ждет беспросветный мрак и тьма. Роботы отберут у нас работу, выгонят из дома, научатся пить и материться. В таком неприглядном свете даже "Матрица" больше не кажется антиутопией, а даже наоборот, весьма неплохим выходом из положения. Посудите сами: добрые машины не просто управляют планетой самостоятельно, подпитывая людей питательными веществами, так еще и тратят энергию на то, чтобы показывать нам мультики. К тому же можно создавать собственные виртуальные миры, исследовать микромир, бороздить Вселенную (благодаря сигналам от машин, которые будут делать это в реальности) и прожить поистине длинную, полную приключений жизнь. Ну и что, что фактически вы лежите в электропроводящем геле. Сейчас тоже сохраняется вероятность того, что мы живем в симуляции (об этом "Сегодня" писала раньше).

К тому же агент Смит выглядит куда добрее скайнетовского жидкого Терминатора. Да и мир фантазий гораздо забавнее деградации и ожирения в WALL-E. С другой стороны, все это станет возможным только при условии появления самоосознающих машин, которые по какой-то причине будут добры к нам.

Не забывайте: пока мы имеем дело с другими людьми, которые стремятся снизить свои расходы за счет использования технологических средств. Скайнет и Матрица еще не развились до того уровня, чтобы хоть как-то угрожать человечеству. А способов заставить меньшинство, пусть даже защищенное автоматическими системами безопасности, делать то, что хочется большинству, человечество изобрело превеликое множество, к примеру, те же революции. Или теракты, тут уж смотря кто возьмется за дело. Плюс вся автоматика обладает неприятным свойством: ее можно взломать, перепрограммировать и испортить. Вероятно, нейросети обучатся сопротивляться хакерским атакам, но и умение творчески мыслить у людей пока присутствует.

Есть и другие проблемы. Пока у нас не появились самовоспроизводящиеся компьютерные системы, исследования остаются в руках институтов, а не корпораций. Последние всего лишь внедряют результаты крутых разработок, созданных внутри, в том числе и государственных структур. Хотя, конечно, каждая уважающая себя компания давно обзавелась собственной секретной лабораторией.

Плюс, поскольку все мы люди, думаю, собственники крупных компаний останутся верны гуманизму. Они и показывают это: Марк Цукерберг, Билл Гейтс, многие другие техномиллиардеры попросту отдают собственные деньги на различные научные проекты. Вероятно, понимая, что с семью миллиардами людей лучше дружить.

Кроме того, зацикливаясь на проблеме развития безработицы из-за роботов, мы забываем о тех сферах, в которых автоматизация и развитие искусственного интеллекта действительно помогает. К примеру, биотехнологии, которые позволят редактировать детей в зародыше (дизайнерские дети), устранение болезней, усиление тела человека, бессмертие. Фантастика, да? А как вам киборгизация и цифровое бессмертие, то есть переселение в виртуальное пространство. Еще большая фантастика? Да, но еще недавно и редактирование генов методом Crispr/cas казалось чем-то сроди вивисекции уэллсовского доктора Моро. И все это дают нам машины — задолго до появления по-настоящему страшного самоосознающего искусственного интеллекта.

Остаются и другие возможности. Наконец-то у человечества освободится время на колонизацию Вселенной. А симбиоз с машиной поможет ускорить этот процесс. Мало того, наше тело не слишком-то подходит для космических путешествий. Так почему не перебраться на жесткий диск? Снова фантастика? Да, но первый же созданный человечеством искусственный интеллект, способный к самоосознанию, покажет архитектуру, по которой стоится разум. После этого перезаписать нас в сеть может стать делом нескольких лет.

Ну и, наконец, как подчеркивает Сергей Марков, важным условием внедрения инноваций является высокая стоимость неквалифицированного труда. "Пока зарплаты людей низкие, внедрение новой, более производительной технологии, не окупает себя", — говорит он. Так что до наших широт новая экономика будет катиться очень долго, что дает время на подготовку.

"Что нужно (чтобы жить в экономике роботов. — Авт.), в целом понятно: во-первых, нормальные пособия или безусловный доход, или, как альтернатива, — общественные работы; во-вторых, масштабные социальные программы по переподготовке специалистов", — объясняет Марков.

Впереди человечество ждет полная перезагрузка экономики. Многое зависит от того, какую точку зрения по итогу выберет раса: содружество с машинами или современный луддизм.

Источник: segodnya.ua