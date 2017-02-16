"Приватбанк" анонсировал модернизацию системы Приват24

16.02.2017 14:15

"Приватбанк" планирует обновить дизайн и внедрить новые функции для системы Приват24. Об этом говорится в сообщении банка, информирует Новое время.

"Мобильный и электронный банк Приват24 в ближайшее время не только получит новый дизайн и новые функции, но и станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта горожанина) и других проектов smart country", - сказано в сообщении.

Заместитель председателя правления банка Александр Дрелинг сообщил, что "Приватбанк" планирует в этом году увеличить инвестиции в собственные разработки и сохранять наиболее конкурентные условия для программистов и IT-специалистов.

Также "Приватбанк" намерен расширять сотрудничество с партнерами: как облачными сервисами, такими, как Corezoid, так и волонтерскими проектами, как iGov.