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"Приватбанк" анонсировал модернизацию системы Приват24

16.02.2017 14:15
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"Приватбанк" анонсировал модернизацию системы Приват24

"Приватбанк" планирует обновить дизайн и внедрить новые функции для системы Приват24. Об этом говорится в сообщении банка, информирует Новое время.
"Мобильный и электронный банк Приват24 в ближайшее время не только получит новый дизайн и новые функции, но и станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта горожанина) и других проектов smart country", - сказано в сообщении.
Заместитель председателя правления банка Александр Дрелинг сообщил, что "Приватбанк" планирует в этом году увеличить инвестиции в собственные разработки и сохранять наиболее конкурентные условия для программистов и IT-специалистов.
Также "Приватбанк" намерен расширять сотрудничество с партнерами: как облачными сервисами, такими, как Corezoid, так и волонтерскими проектами, как iGov.



Теги: ПриватБанк, модернизация, Приват24
 
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