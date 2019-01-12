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ПриватБанк на 4 часа приостановит операции по картам

12.01.2019 09:40
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ПриватБанк на 4 часа приостановит операции по картам

ПриватБанк приостановит операции по картам в ночь с 12 на 13 января, технологическая пауза продлится 4 часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
Работы по модернизации будут выполнять для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста транзакций.
"Обычно технологические работы в банке планируются в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций, банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - сообщили в пресс-службе.



Теги: ПриватБанк, банкомат, модернизация
 
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