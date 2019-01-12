Последние новости раздела
- Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает10:35
- ПриватБанк на 4 часа приостановит операции по картам09:40
- В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке21:47
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Донецкую область предупредили об опасности21:15
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы21:00
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»20:48
- Закрывается всенародно любимое шоу талантов20:30
- Порошенко сообщил важнейшую информацию для существования Украины 20:00
- Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море19:40
ПриватБанк на 4 часа приостановит операции по картам
12.01.2019 09:40
ПриватБанк приостановит операции по картам в ночь с 12 на 13 января, технологическая пауза продлится 4 часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
Работы по модернизации будут выполнять для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста транзакций.
"Обычно технологические работы в банке планируются в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций, банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - сообщили в пресс-службе.
Теги: ПриватБанк, банкомат, модернизация
Читайте также:
- "ПриватБанк" объявил награду за информацию об "обнесших" банкомат в Черкасской области
- Из банкомата "ПриватБанка" украли деньги. Обещают 50 тысяч за помощь в поимке воров
- Разыскиваются карточные мошенники, орудовавшие в Луганске (ФОТО)
- Во Львове задержали "банкоматных" мошенников
- "ПриватБанк" закрыл свои отделения. Люди в шоке
- В Краматорске из банкомата "ПриватБанка" унесли приличную сумму денег
- Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе10:22
- В «ДНР» для жителей вводят новый штраф. Теперь за снег09:20
- Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине09:16
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики09:05
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения08:24
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО08:17
- В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке21:47
- Донецкую область предупредили об опасности21:15
- Готовьтесь к худшему! Прогноз погоды на выходных ужасает10:35
- Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе10:22
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- ПриватБанк на 4 часа приостановит операции по картам09:40
- В «ДНР» для жителей вводят новый штраф. Теперь за снег09:20
- Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине09:16
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики09:05
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения08:24
- Для чого 12 січня на перехрестях вигукують імена хворих людей, а на стіл подають їжу без солі09:56
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"