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NASA обнаружило сразу три «землеподобные» планеты (ВИДЕО)
Ученые американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили семь планет, три из которых могут быть пригодны для существования жизни. Планеты расположены на расстоянии 40 световых лет от Земли (235 триллионов миль) в созвездии Водолея, в звездной системе ультрахолодного карлика TRAPPIST-1, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Открытие устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству вероятно обитаемых планет, найденных вокруг одной звезды за пределами нашей Солнечной системы", - сказано в сообщении.
Систему экзопланет назвали TRAPPIST-1 в честь транзитного небольшого телескопа в Чили. В мае 2016 года, исследователи, использующие его объявили, что они обнаружили три планеты. Позже к исследованию подключились Большой телескоп европейской южной обсерватории и телескоп Spitzer.
Ученые указывают, что жидкая вода должна быть на всех семи планетах. Но больше всего шансов именно у трех, которые находятся в так называемой "обитаемой зоне". В целом в системе повторяется (с различиями) земной вариант обстоятельств для возникновения жизни. То есть, условия, которые сложились в Солнечной системе якобы случайно или чудом, на самом деле - не случайны. И то же самое может, оказывается, повториться и в других уголках Вселенной.
Полностью результаты этого открытия были опубликованы в среду, 22 февраля, в журнале Nature, а также объявлены на пресс-конференции в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.
Поверхность планет скорее всего скалистая, пишут ученые. Только последующие исследования позволят исследователям установить, есть ли на планетах жидкая вода. Но они уверены, что она там должна быть.
Путешествие в обнаруженную ученными систему с Земли заняло бы 39 лет, если бы полет совершался со скоростью света (и 44 миллиона лет со скоростью самолета).
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