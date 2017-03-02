Все рубрики раздела
- В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле13:45
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- В России выпустили новую Nokia 3310 с золотым ликом Путина11:45
- Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО10:45
- В Антарктиде рекордно потеплело10:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками10:30
- SpaceX анонсировала туристический полет к Луне11:40
- Seat представила свой первый электромобиль08:45
- Alcatel представила смартфон-цветомузыку17:45
В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле
Международная группа ученых заявила о сенсационнй находке в эскимосском поселке (северная часть канадской столицы Квебек) на древнейших скалах на планете - Нуввуагиттук, сообщает Znaj.ua.
Ученые обнаружили на скалистой поверхности, неподалеку от гидротермических родников, следы бактерий, населявших Землю 3,7-4,3 миллиарда лет назад. О своей находке палеобиологи написали в университетском издании.
Исследователи обнаружили в породах скал карбонаты, гранулы оксида железа, а также нитеподобные и трубчастые структуры, которые подтверждают факт существования биологической жизнедеятельности в тот период. Эти находки подтверждают научное открытие образцов на каменном настиле в Гренландии и того самого Нуввуагиттука касаемо точности датирования их биологической активности.
Теперь исследователи могут с уверенностью утверждать, что 3,7 миллиарда лет назад вся толща мирового океана была усеяна разнообразными микроорганизмами, которые спровоцировали развитие других существ.
Теги: Канада, бактерии, жизнь, Земля
- «Блокадники» заявили о важной поддержке депутатов14:43
- Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР13:00
- Украинцев могут обязать платить за электричество для жителей ЛНР11:20
- Саперы начали разминирование Донецкой фильтровальной станции11:15
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением10:30
- От "давно" до "кадала": Фронтовой словарь обывателя08:35
- Вера Брежнева или София Ротару? В России гадают, кто из них финансирует АТО. ВИДЕО08:20
- Судьбы людские: «Третий год мы живём под вражеским огнём»07:35
- После 8 лет "бездействия" американские реанимобили отправились в зону АТО. ВИДЕО22:25
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов21:55
- «Блокадники» заявили о важной поддержке депутатов14:43
- На что Украине придется пойти ради транша МВФ14:30
- Чем закончилась «приватизация» ОПЗ14:15
- В Минфине попробовали оправдаться за неполученный транш МВФ14:00
- В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле13:45
- Астрономы обнаружили в космосе «сахарное облако»13:30
- Почему Кремлю не стоит ожидать перезагрузки отношений с США13:18
- Украинская легкоатлетка лишилась олимпийской медали из-за допинга13:10
- Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР13:00
- Россияне объявили боевую тревогу в Крыму12:45
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Трамп подписал нужный Украине указ
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс
- Ультиматум боевиков по углю: почему это смешно