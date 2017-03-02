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Архив - Наука и технологии

В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле

02.03.2017 13:45
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В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле

Международная группа ученых заявила о сенсационнй находке в эскимосском поселке (северная часть канадской столицы Квебек) на древнейших скалах на планете - Нуввуагиттук, сообщает Znaj.ua.
Ученые обнаружили на скалистой поверхности, неподалеку от гидротермических родников, следы бактерий, населявших Землю 3,7-4,3 миллиарда лет назад. О своей находке палеобиологи написали в университетском издании.
Исследователи обнаружили в породах скал карбонаты, гранулы оксида железа, а также нитеподобные и трубчастые структуры, которые подтверждают факт существования биологической жизнедеятельности в тот период. Эти находки подтверждают научное открытие образцов на каменном настиле в Гренландии и того самого Нуввуагиттука касаемо точности датирования их биологической активности.
Теперь исследователи могут с уверенностью утверждать, что 3,7 миллиарда лет назад вся толща мирового океана была усеяна разнообразными микроорганизмами, которые спровоцировали развитие других существ.



Теги: Канада, бактерии, жизнь, Земля
 
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