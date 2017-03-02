В Канаде нашли древнейшие следы жизни на Земле

02.03.2017 13:45

Международная группа ученых заявила о сенсационнй находке в эскимосском поселке (северная часть канадской столицы Квебек) на древнейших скалах на планете - Нуввуагиттук, сообщает Znaj.ua.

Ученые обнаружили на скалистой поверхности, неподалеку от гидротермических родников, следы бактерий, населявших Землю 3,7-4,3 миллиарда лет назад. О своей находке палеобиологи написали в университетском издании.

Исследователи обнаружили в породах скал карбонаты, гранулы оксида железа, а также нитеподобные и трубчастые структуры, которые подтверждают факт существования биологической жизнедеятельности в тот период. Эти находки подтверждают научное открытие образцов на каменном настиле в Гренландии и того самого Нуввуагиттука касаемо точности датирования их биологической активности.

Теперь исследователи могут с уверенностью утверждать, что 3,7 миллиарда лет назад вся толща мирового океана была усеяна разнообразными микроорганизмами, которые спровоцировали развитие других существ.