Facebook ввела "черную метку" для фейковых новостей

06.03.2017 13:05

Как обещал ранее основатель Facebook Марк Цукерберг, компания начала предпринимать меры против неправдивых новостей. Facebook запустил функцию, с помощью которой в соцсети отмечаются фейки в ленте новостей пользователей, сообщает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что такие записи удаляться не будут, но получат метку Disputed ("оспаривается") с указанием сайтов, которые не считают правдивой изложенную по ссылке информацию.

В частности, пользователи, которые заметили недостоверный, по их мнению, материал в ленте новостей соцсети, кликают в одну из областей соответствующего поста, отмечая, что информация кажется им подозрительной.

После этого новость проверяется экспертами специальных сайтов и компаний, занимающихся проверками фактов. Если информация вызовет сомнения, то во время репоста под таким сообщением в соцсети будет отображаться значок красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри.

При желании пользователь сможет перейти по ссылке и прочесть, почему та или иная история не соответствует истине.