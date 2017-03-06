Французский автогигант купил Opel

06.03.2017 12:40

Французская PSA Group покупает европейское подразделение General Motors - Opel - за 2,2 млрд евро, сообщает Новое время.

Альянс Peugeot Citroen благодаря сделке увеличит свою долю на европейском рынке на 6 процентных пунктов - до 16%, обойдя Renault SA и заняв на этом рынке второе место после Volkswagen AG (24%).

Opel, по последним данным, терпит убытки с 1999 года. Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была сделана для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.

Заметим, что годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей.