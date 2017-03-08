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LinkedIn отказалась работать в России

08.03.2017 10:00
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LinkedIn отказалась работать в России

Компания LinkedIn отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора, передает телеканал 112 Украина.
В частности отмечается, что ведомство получило письмо от вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавеса, в котором сообщается, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства.
"Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке", - уточнили в Роскомнадзоре.
LinkedIn — крупнейшая в мире социальная сеть для установления деловых связей и поиска работы. По состоянию на 2015 г. общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 млн человек, из них на российский сегмент пришлось 5 млн регистраций.



Теги: Россия, LinkedIn, отказ
 
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