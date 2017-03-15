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Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля
Роскосмос объявил о наборе кандидатов в космонавты, которые отправятся на Луну, сообщает ТСН.
Победители конкурса станут первыми пилотами нового космического корабля "Федерация", который пока находится в стадии разработки. Полет на Луну, по последней информации, планируется на 2030-е годы.
Кандидаты в космонавты должны быть гражданами РФ не старше 35 лет с высшим образованием. Приоритет будет отдаваться специалистам с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Потенциальные космонавты должны знать английский язык и "иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой".
Кандидатов будут отбирать по уровню образования и профессиональных навыков, психологическим качествам, состоянию здоровья и уровню физической подготовки.
Планируется, что процедура отбора начнется через четыре месяца. На данный момент в отряде космонавтов насчитывается 30 человек. 14 из них никогда не летали в космос.
Теги: конкурс, Луна, космонавт, Роскосмос
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