Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)

31.03.2017 11:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ученые разгатали секрет полета комара (ВИДЕО)

Группа зоологов из Японии и Великобритании изучила аэродинамику полета комара. Для этого они использовали 8 камер, каждая из которых снимала видео с частотой 10 000 кадров в секунду в инфракрасном диапазоне, сообщает bigmir.net.
Оказалось, что во время полета угловая амплитуда крыльев комара составляет всего 40 градусов (для сравнения, у пчел 80). Кроме того, комар создает дополнительную тягу за счет вращения крыльев – больше так не делает ни одно из известных насекомых.



Теги: исследования, комар, секрет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх