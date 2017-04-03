В США создали беспилотник для эвакуации раненых

03.04.2017 12:30

В США создали дрон вертолетного типа DP-14 Hawk, с помощью которого можно оперативно доставить раненого бойца до ближайшего госпиталя, сообщает Ридус.

Беспилотник развивает скорость до 130 километров в час и способен перевозить груз до 105 кг, находясь в воздухе до 2 часов.

Поскольку DP-14 Hawk может приземляться в любом месте, он незаменим для эвакуации раненых солдат с поля боя. Кроме того, дрон можно легко сложить и перевозить в грузовом микроавтобусе, а подготовка его к работе занимает не более получаса.