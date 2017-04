В Украине открыт предзаказ на смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+

07.04.2017 11:15

«Samsung Electronics Украина» объявила о старте предзаказа на новую флагманскую линейку смартфонов – Galaxy S8 и S8 Plus. Оформить предзаказ можно до 26 апреля 2017 года, сообщает hi-Tech.ua.

Стоимость Galaxy S8 составляет 24 999 гривен, а Galaxy S8+ обойдётся в 28 999 гривен. Galaxy S8 и S8+ будут доступны в черном и золотом цветовых решениях. В цвете аметист их можно будет купить в магазинах Samsung, Алло и Цитрус.

При оформлении предварительного заказа на территории Украины пользователи получат беспроводное зарядное устройство Samsung Wireless Charger Convertible в подарок. Выдача предзаказов начнется на неделю раньше официального начала продаж – с 28 апреля. Официальное начало продаж Galaxy S8 и S8+ запланировано на 5 мая 2017 года.

Galaxy S8 и S8+ оснащёны 8-Мпикс фронтальной камерой (f1.7 )с автофокусом и 12-Мпикс f1.7 Dual Pixel основной камерой. Galaxy S8 и S8+ первыми на рынке получили процессор выполненный на 10-нанометровой технологии.

Диагональ Super AMOLED-экрана Galaxy S8 составила 5,8” при разрешении 1440х2960, а Galaxy S8 Plus – 6,2” при том же разрешении. Сканер отпечатков пальцев теперь находится на задней панели, возле камеры, а на верхней рамке спереди расположен сканер сетчатки глаза. Емкость аккумулятора S8 — 3000 мАч, а S8 Plus — 3500 мАч.

