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В Китае создали усыпляющие очки

29.05.2017 16:00
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В Китае создали усыпляющие очки

Инженеры гонконгской компании Sana Health придумали компактное устройство, способное погрузить нас в крепкий сон за считанные минуты, не прибегая при этом к снотворному, которое называется Sana Sleep Mask, сообщает Укринформ.
Очки эти способны погрузить человека в сон в течение 10 минут после того, как он их надел на себя. Весь секрет заключается в том, что они не только блокируют окружающее освещение, но и создают аудиовизуальную стимуляцию мозга, запускающую в нём особую реакцию, приводящую к состоянию глубокого расслабления и, как итог, ко сну. Помимо всего прочего, Sana Sleep Mask мониторит состояние вашей нервной системы и тщательно персонализирует аудиовизуальную стимуляцию, исходя из собранных о вас данных.
Sana Sleep Mask появится в магазинах уже совсем скоро – во втором квартале 2018 года и будет стоить 400 долларов.



Теги: Китай, сон, очки
 
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