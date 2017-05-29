В Китае создали усыпляющие очки

29.05.2017 16:00

Инженеры гонконгской компании Sana Health придумали компактное устройство, способное погрузить нас в крепкий сон за считанные минуты, не прибегая при этом к снотворному, которое называется Sana Sleep Mask, сообщает Укринформ.

Очки эти способны погрузить человека в сон в течение 10 минут после того, как он их надел на себя. Весь секрет заключается в том, что они не только блокируют окружающее освещение, но и создают аудиовизуальную стимуляцию мозга, запускающую в нём особую реакцию, приводящую к состоянию глубокого расслабления и, как итог, ко сну. Помимо всего прочего, Sana Sleep Mask мониторит состояние вашей нервной системы и тщательно персонализирует аудиовизуальную стимуляцию, исходя из собранных о вас данных.

Sana Sleep Mask появится в магазинах уже совсем скоро – во втором квартале 2018 года и будет стоить 400 долларов.