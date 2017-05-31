"Воля" лишила жителей Севастополя российских соцсетей

31.05.2017 11:50

В среду утром, 31 мая, интернет-провайдер "Воля", который работает на территории оккупированных Севастополя и Крыма под названием "Телесистемы", заблокировал для своих пользователей на территории Севастополя доступ к ресурсам "Яндекс", Mail.ru и "ВКонтакте", сообщает Телеканал новостей «24».

На сайте компании опубликовано сообщение на украинском языке, где абонентам объясняется, что случилось. "Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактам в социальных сетях, бизнес-возможностям и сервисам", – возмущается местное издание ForPost.