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«Богдан Моторс» разработал газовый автобус
АО «АК «Богдан Моторс» завершил работы по подготовке к серийному производству газового автобуса «Богдан А221152». Это даст возможность компании выйти на новые рынки сбыта и способствовать загрузке предприятия, сообщает Autocentre.ua.
«Богдан А22115» — это городской автобус с низкой площадкой в заднем свесе и габаритной длиной 8,21м, в котором установлен двигатель, который работает на метане. Для потребностей пассажиров на инвалидных колясках установлен трап для заезда, а в передней части автобуса оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями. Для удобства людей с изъянами зрения и слуха автобус дополнительно оснащен аудио и видео устройствами. «Богдан А22115» Газовый автобус «Богдан А22115» готов к производству В качестве опции опции, на модель А22115 можно установить откидные сидения на задней накопительной площадке. Общая пассажировместимость составляет 56 человек, из них 18 места для сидения. Новые модели автобусов, троллейбусов и электробусов, которые изготовляются АО «АК «Богдан Моторс», в том числе газовый, полностью отвечают отечественным и европейским экологическим стандартам. На данное время мощности завода позволяют изготовлять до 2200 таких автобусов в год.
Теги: Украина, автобус, газ
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