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Архив - Наука и технологии

Ученые доказали, что брак вреден для здоровья

26.07.2017 10:00
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Ученые доказали, что брак вреден для здоровья

Ученые Университета штата Огайо уверяют, что брак делает людей менее здоровыми, сообщает Телеканал новостей «24».
В ходе исследования эксперты проанализировали здоровье женатых пар, рожденных в период с 1955 по 1984 год, поскольку именно в 50-х появилось утверждение о том, что брак оказывает позитивное влияние на здоровье супругов.
По словам ученых, у старших пар действительно было лучшее самочувствие, чем у их одиноких ровесников. Однако у более молодых пар наблюдалась совершенно иная ситуация. По сравнению с одинокими ровесниками, у молодых замужних людей наблюдалось худшее здоровье.
По словам ученого Дмитрия Тумина, причины такого явления до конца неизвестны. Но, пообщавшись с респондентами, он описал несколько ключевых факторов. На сегодняшний день жизнь совершенно отличается от того, что было 50 лет назад.
"Сейчас люди больше ориентированы на карьеру, поэтому им очень сложно балансировать между семьей и работой. Это вызывает внутренний конфликт, стрессы на фоне недоразумений и конфликтов", – говорит специалист.



Теги: здоровье, исследования, брак
 
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