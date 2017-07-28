Мессенджера WhatsApp установил новый рекорд

28.07.2017 10:30

WhatsApp отмечает новый рекорд — ежедневная аудитория мессенджера достигла миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты, сообщает gagadget.com.

Каждый день с его помощью отправляют более 55 миллиардов сообщений, 4.5 миллиарда фотографий и миллиард видео. К слову, недавно мессенджер позволил обмениваться файлами практически любого формата.

WhatsApp принадлежит социальной сети Facebook. Ежемесячная аудитория собственного мессенджера компании в апреле достигла 1.2 миллиарда человек, а сервис Instagram не так давно набрал 700 миллионов пользователей.