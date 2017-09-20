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Разработчики CCleaner устранили уязвимость в программе
20.09.2017 11:40
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что уязвимость в программе CCleaner обезврежена, сообщает ТСН.
Компания-разработчик программы CCleaner (5.34) и CCleaner Cloud (v1.07.3214) выпустила обновление безопасности для своих продуктов, которые не содержат вредоносного программного обеспечения (malware) Floxif, найденного в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 and CCleaner Cloud 1.07.3191. Malware Floxif собирало информацию из скомпрометированных систем и имело возможность загружать дополнительный вредоносный код в систему", - говорится в сообщении.
Поэтому пользователям программы CCleaner рекомендуют немедленно применить обновления от компании-разработчика.
Теги: вирус, программа, киберполиция
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