Разработчики CCleaner устранили уязвимость в программе

20.09.2017 11:40

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что уязвимость в программе CCleaner обезврежена, сообщает ТСН.

Компания-разработчик программы CCleaner (5.34) и CCleaner Cloud (v1.07.3214) выпустила обновление безопасности для своих продуктов, которые не содержат вредоносного программного обеспечения (malware) Floxif, найденного в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 and CCleaner Cloud 1.07.3191. Malware Floxif собирало информацию из скомпрометированных систем и имело возможность загружать дополнительный вредоносный код в систему", - говорится в сообщении.

Поэтому пользователям программы CCleaner рекомендуют немедленно применить обновления от компании-разработчика.