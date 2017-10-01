Реклама добралась до виртуальной реальности

01.10.2017 14:50

Дополненная реальность (AR) становится новым рынком рекламы благодаря платформам Apple ARKit или Google ARCore. Компания IronSource анонсировала запуск первой в мире AR-рекламы в приложениях, сообщает Znaj.ua.

“Хорошей игровой рекламой на сегодняшний день является не баннеры, нарисованные дизайнером, а сочетание данных, и передовых технологий для получения опыта, который сможет заинтересовать как и само приложение, - объясняет глава IronSource Дэн Гринберг.

Сама по себе реклама будет необычной: перед пользователем появляются персонажи мини-игры в AR, в которых нужно попадать файерболами, после чего ему предлагают установить эту игру. Компания уверена, что если сделать подобную рекламу качественно, это может пойти на пользу самого приложения.