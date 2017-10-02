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Apple опубликовала исходники ядра iOS и macOS
Apple сделала общедоступным исходный код ядра XNU, известного как "XNU is Not Unix", который используется в операционных системах iOS и macOS, сообщает Новое время.
Доступ к исходному коду ядра позволит разработчикам лучше понять, как устроены iOS и macOS и как программное обеспечение работает с ядром системы. Помимо этого, специалисты смогут использовать полученные данные в своих собственных проектах.
Кроме того, сторонние специалисты по безопасности смогут находить в продуктах Apple баги и уязвимости, благодаря чему iOS и macOS должны стать более защищенными.
Интересно, что обе операционные системы оставались закрытыми для всех посторонних с момента своего релиза, то есть более 10 лет.
Исходный код поставляется с лицензией Public Source License 2.0, которая, как отмечают разработчики, "является довольно ограничительной лицензией". Скачать исходный код ядра iOS и macOS можно с сайта GitHub.
Теги: Apple, исходный код, ядро
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