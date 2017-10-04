Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей

04.10.2017 11:45

Американская компания Yahoo, специализирующаяся на проектах и услугах в интернете, сообщила о новых фактах, всплывших во время расследования хакерской атаки 2013 года, передает ТСН.

Так, в официальном заявлении говорится, что от инцидента пострадал не один миллиард пользователей, как считалось ранее, а абсолютно все зарегистрированные на тот момент лица, численность которых составляет три миллиарда.

В Yahoo сообщили, что уже предприняли все необходимые действия, направленные на защиту учетных записей, и призвали всех пользователей сменить пароли от своих аккаунтов.