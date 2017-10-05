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Ученые создали "супер-клей" для ран
Ученые из Австралии и США создали уникальный биологический "супер-клей", способный склеивать края ран и "сшивать" между собой самые мягкие и нежные ткани, такие как легкие или артерии, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, сообщает Рамблер-новости.
"Главный плюс нашего клея MeTro заключается в том, что он мгновенно превращается в гель в тот момент, когда он касается поверхности кожи, благодаря чему он никуда не "убежит" при обработке ран. В дальнейшем, его прочность можно повысить, подсветив рану ультрафиолетом, благодаря чему наш клей может очень точечно и при этом надежно склеивать раны", — заявил один из разработчиков хирургического "супер-клея" Насим Аннаби (Nasim Annabi), химик из Северо-Восточного университета в Бостоне (США).
Эффективность этого клея была доказана в ходе экспериментов на мышах и свиньях для лечения поврежденных артерий и легких. И в том и в другом случае рана полностью затянулась до того, как клей полностью рассосался, и все прооперированные животные выжили. Как надеются биологи, в скором времени они получат разрешение на проведение аналогичных опытов на добровольцах, что откроет дорогу для использования MeTro в клинической практике.
Теги: хирургия, клей
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