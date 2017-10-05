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Vodafone Украина открыл собственный интернет-магазин
Vodafone Украина открыл интернет-магазин для покупки товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует РБК-Украина.
"5 октября компания Vodafone Украина открыла интернет-магазин по адресу shop.vodafone.ua. Теперь украинцы смогут онлайн выбирать и приобретать понравившиеся товары, услуги и сервисы оператора, экономя время на походах по магазинам", - говорится в сообщении.
В частности, Vodafone предлагает смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки, планшеты, гаджеты, электронные книги, сетевое оборудование, различные пакеты настроек для смартфонов, а также товары и услуги оператора. Здесь покупатели также смогут приобрести эксклюзивные модели смартфонов под брендом Vodafone.
В интернет-магазине абоненты Vodafone смогут заказать дополнительные услуги и сервисы: мобильные приложения My Vodafone, Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Safety, Vodafone Pay; стартовые пакеты и тарифные предложения "Год без абонплаты". Также доступны бизнес услуги и пополнение счета.
Теги: Украина, интернет-магазин, Vodafone
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