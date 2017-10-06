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В России создан департамент по борьбе с анонимностью в Интернете
В России появился специальный департамент, в котором изучаются возможности блокировки интернет-ресурсов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, новая структура создана на базе предприятия "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственного российскому органу по контролю и надзору в сфере СМИ.
Таким образом Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета, в частности поправок в закон о защите информации, которые обязывают анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не предоставлять пользователям допуск к заблокированным сайтам.
Если же эти сервисы сами не выполняют нормы закона, то и их следует заблокировать, поэтому сотрудники ГРЧЦ тренируются блокировать в том числе анонимайзеры.
Закон о регулировании анонимайзеров вступает в силу в России 1 ноября. Наблюдатели считают его атакой на интернет-свободу.
Напомним, что 21 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры - технологии обхода блокировки сайтов.
Теги: Россия, Интернет, анонимность, борьба
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