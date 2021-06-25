СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов

25.06.2021 14:00

СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к изменению государственных границ и свержение конституционного строя в Украине. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время следственных действий у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас восьмерым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.

В Киеве контрразведчики СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Для распространения враждебного контента он использовал собственные аккаунты в социальных сетях.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

В Мариуполе киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению государственных границ Украины. Также он призвал к ведению агрессивной войны.

Сейчас проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области сообщено о подозрении жителю города Путивль.

В Черкасской области разоблачен интернет-агитатор, призывавший к захвату государственной власти и физической расправы над чиновниками.

Также установлена жительница региона, агитировавшая за изменение границ нашей страны.

В Закарпатской области заблокирована деструктивная интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в социальных сетях призывы к отделению отдельных территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области по материалам органов госбезопасности осужден злоумышленник, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации к действиям против территориальной целостности нашего государства.