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Архив - Наука и технологии

В "Укрзализныце" анонсировали инновационный билет

26.10.2017 10:25
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В "Укрзализныце" анонсировали инновационный билет

ПАО "Укрзализныця" планирует ввести единый билет на проезд в поездах и автотранспорте. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Телеканал новостей «24».
По словам и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, введение единого билета, который будет действовать на поезда и автобусы, будет особенно удобным для людей, которые путешествуют в курортные города Украины.
"Например, пассажиру достаточно купить один билет, чтобы путешествовать из Киева в Ивано-Франковск поездом, а оттуда — автобусом до горнолыжного курорта в Буковеле", — отметил он.



Теги: билет, автобус, поезд, Укрзализниця
 
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