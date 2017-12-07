В календаре Майя нашли "правильную" дату конца света

07.12.2017 09:30

Ученые назвали новую дату конца света согласно календарю Майя, сообщает ИА "ВладТайм".

Новая информация гласит, что ранее календарь был расшифрован неправильно, поэтому предсказание не сбылось в 2012 году, но апокалипсис планету все же ожидает.

Эксперты изучили календарь Майя повторно, и пришли к невероятному выводу – из-за неправильной расшифровки источника жители Земли были введены в заблуждения. Ученые утверждают, что апокалипсис может произойти уже в этом месяце, как и звучало предсказание на 2012 год – 21 декабря. Масло в огонь подливает и тот факт, что по предсказанию земляне должны увидеть планету Нибиру перед всеобщим концом, а представители NASA накануне сделали заявление о приближении неизвестного космического тела к планете.