В Китае выпустили клон iPhone X

14.12.2017 10:10

Сравнительно небольшая китайская компания Leagoo представила модель S9, внешний вид которой очень напоминает iPhone X, сообщает Новое время.

Кроме того, выход этого телефона может немного помешать Samsung, которая планировала выпустить свою модель под названием S9 в начале 2018 года.

На фотографиях с презентации устройства можно видеть смартфон с закругленной формой корпуса и обрезанной по бокам верхней рамкой, которая характерна почти исключительно для iPhone X.

По словам производителя, модель S9 будет в три раза дешевле, чем iPhone и обойдется примерно в $300. Смартфон получит процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти.

Очень похожими на iPhone X у новинки является не только форма, но и размер дисплея. Кроме того, у S9 аналогичное расположение модулей камеры. Аппарат получил двойную вертикальную камеру со вспышкой, расположенной между модулями. Более того - в качестве фоновой заставки на Leagoo S9 установлено разноцветное изображение, которое очень похоже на эксклюзивные обои для iPhone X.

Чтобы устройство немного отличалось от iPhone X, Leagoo использует датчик отпечатков пальцев на задней панели. Кроме того, нижняя панель смартфона выглядит немного больше, чем в гаджете от Apple и больше напоминает смартфон от Essential. Еще одним "важным" отличием является логотип Leagoo.

Напомним, iPhone Х поступил в продажу в ноябре текущего года. В США младшая модель флагмана доступна по цене 999 долларов.