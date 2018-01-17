Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Европе разрешили продукты из насекомых15:00
- Обережно: телефони українців на гачку, бачать навіть фотографії і листування14:55
- СБУ задержала группу хакеров, создавших "сервис" для шпионажа через мобильные телефоны14:10
- В ЦРУ заявили, что вирус, атаковавший Украину, создали российские спецслужбы08:19
- Анонс об измнении алгоритма новостной ленты Facebook стоил Цукербергу огромных средств07:02
- На CES 2018 представлен секс-робот-трансформер (ВИДЕО)09:40
- В Китае создали многоразовую офисную бумагу16:10
- Tesla начала серийное производство "солнечной черепицы"15:15
- Обновление безопасности Windows "убило" тысячи компьютеров10:30
- В конце января украинцев ожидает «кровавое суперлуние»09:55
В Европе разрешили продукты из насекомых
17.01.2018 15:00
С 2018 года на всей территории Евросоюза вступила в действие норма, разрешающая продавать продукты из насекомых, сообщает ЕвроПульс.
Теперь в магазинах появятся как съедобные насекомые вроде жуков хумилис (мексиканский деликатес), так и приготовленные из них продукты (например, мука из сверчков).
Согласно исследованию испанских ученых из университета Наварры, полученные из насекомых белки полезнее, чем белки другого животного происхождения. Впрочем, по некоторым параметрам они уступают растительным (например, в них содержится вредный холестерин). При этом «насекомые» продукты дешевле в производстве, чем обычное мясо и птица.
Всего в мире существует более 1,9 тысяч видов съедобных насекомых: среди них жуки, гусеницы, пчелы, муравьи, кузнечики.
Теги: еда, насекомые, продукты, Евросоюз
Читайте также:
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
- «ЛНР» заявляет, что предоставила гарантии на время ремонта кабеля Vodafone14:30
- Внимание водители! На дорогах Донецкой области сложные погодные условия14:00
- Дипломат: все разговоры о разрыве Договора о дружбе между Украиной и РФ – пустышка. Это невыгодно ни одной из сторон13:44
- «В воротах Европы»: репортер из Франции показала суровую правду о войне на Донбассе. ВИДЕО13:25
- Какой сюрприз преподнесли жителям Донецкой области почтовики и энергетики12:40
- На Донбассе подорвались военные: есть погибшие и раненые12:20
- На Донбассе будет объявлен «режим тишины» для ремонта «Vodafone»11:48
- США предоставят Украине 30 установок и несколько сотен ракет Javelin – Карпентер18:27
- Источник: Войска Путина «вызывал» не только Янукович18:09
- Переселенцам с Крыма и Донбасса увеличили размер соцвыплат17:51
- Украина приготовила Путину неприятный «миротворческий» сюрприз17:29
- В ближайшие три дня в Украине резко ухудшатся погодные условия17:17
- Кремль «перекрыл» финансирование «лднр»: «руководство» псевдореспублик усиленно «доит» предпринимателей16:58
- Спортсмены двух Корей откроют Олимпиаду-2018 под общим флагом16:50
- Безвизовый режим для Украины: в Европарламенте сделали важное заявление 16:40
- В Vodafone не исключают "форс-мажорный" возврат денег жителям Донбасса16:30
- Украинские банки закрывают отделения16:20
- Можно ли сэкономить на печати: заправляющиеся картриджи15:20
- Крещение Господне 2018: что обязательно нужно сделать15:10
- Волшебный день для исполнения желаний — 2710:05
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо09:50
- В Японии появились необычные бананы09:22
- Эти блюда можно есть перед сном даже тем, кто на диете08:50
- Как правильно купаться в проруби в Крещение Господне 201808:48
- Овощ, который улучшает зрение, снимет воспаление, укрепляет сердце08:02
- Крещенский сочельник 2018: что нельзя делать07:37
- Трагедия в блиндаже: СМИ раскрыли детали про "ожившего" украинского военного19:56
- В Горловке "нащупали" МТС
- Что положить в кошелек для богатства
- В Донецке – истерика из-за проблем с мобильной связью
- Война, АТО и шизофрения: Бессмертный сделал громкое заявление
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории
- Хорошая новость пришла из прифронтовой Авдеевки
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский