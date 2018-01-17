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Архив - Наука и технологии

В Европе разрешили продукты из насекомых

17.01.2018 15:00
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В Европе разрешили продукты из насекомых

С 2018 года на всей территории Евросоюза вступила в действие норма, разрешающая продавать продукты из насекомых, сообщает ЕвроПульс.
Теперь в магазинах появятся как съедобные насекомые вроде жуков хумилис (мексиканский деликатес), так и приготовленные из них продукты (например, мука из сверчков).
Согласно исследованию испанских ученых из университета Наварры, полученные из насекомых белки полезнее, чем белки другого животного происхождения. Впрочем, по некоторым параметрам они уступают растительным (например, в них содержится вредный холестерин). При этом «насекомые» продукты дешевле в производстве, чем обычное мясо и птица.
Всего в мире существует более 1,9 тысяч видов съедобных насекомых: среди них жуки, гусеницы, пчелы, муравьи, кузнечики.



Теги: еда, насекомые, продукты, Евросоюз
 
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