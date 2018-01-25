Именем Шварценеггера назвали самую маленькую в мире муху

25.01.2018 16:00

Американские энтомологи обнаружили самую маленькую муху в мире и назвали ее в честь актера и политика Арнольда Шварценеггера, сообщает Inshe.tv.

«Как только я увидел эти «фактурные» ноги, я сразу понял, что я просто должен назвать это насекомое в честь Арнольда. Шварценеггер не только является одной из культурных икон современности и важной фигурой в политике, но лично для меня он и его автобиография были примером того, что и я могу накачать свои мышцы», — заявил Брайан Браун из Музея естественной истории Лос-Анджелеса.

Обнаруженное насекомое относится к классу мушек-горбаток – одних из самых миниатюрных насекомых Земли, обитающих в основном в тропических и субтропических климатических поясах. Как правило, их взрослые особи питаются соками растений, тогда как личинки обладают крайне разнообразной диетой и образом жизни. Некоторые из них, как недавно выяснили биологи, даже научились «зомбировать» муравьев и пчел, заставляя их сбегать из улья или муравейника и умирать вдали от сородичей.

Новый вид мух, получивший имя Megapropodiphora arnoldi, был открыт исследователями на территории Лос-Анджелеса, где, как отмечают ученые, предположительно обитают десятки новых видов горбаток и других небольших насекомых, которые пока еще остаются неизвестными науке. Насекомое является самой маленькой мухой в мире – длина тела взрослой особи не превышает 395 микрометров.